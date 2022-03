Satellitfotos viser fra luften, hvad hårrejsende reportager har beskrevet fra jorden

Engang var Mariupol en vigtig del af den ukrainske økonomi med store fabrikker, en havn og 430.000 indbyggere. Nu er det en by under belejring, og russerne affyrer artilleri ind i bymidten. Nye satellitfotos taget over den sydukrainske by viser, hvor omfattende ødelæggelserne er.