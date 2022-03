USA og Storbritannien: Putin føres bag lyset af sine egne, og nu er han vred

Den russiske præsident har skabt så meget frygt i egne rækker, at hans rådgivere undlader at fortælle ham, hvor slemt det står til i krigen eller med den russiske økonomi, lyder det fra USA og Storbritannien. Det er ikke nødvendigvis godt nyt for Ukraine eller Vesten.