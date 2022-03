Et tilfældigt lift er formentlig årsagen til, at Kateryna stadig er i live

Hvis man ikke havde bil, måtte man flygte fra Mariupol til fods, fordi russerne nægtede at lade folk forlade den totalt sønderbombede by i busser. Kateryna Yerskaya vidste, at man skulle være forsigtig med at samle blaffere op. De seneste tre uger i Ukraines mest dødbringende by havde lært hende at være på vagt.