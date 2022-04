Første skæbnevalg finder sted i dag: Tænk, hvilken verden vi kan stå med inden for blot nogle få måneder

Hvis vælgerne ved denne søndags ungarske parlamentsvalg forlænger Viktor Orbans omstridte og Putin-venlige styre, vil det ikke bare forhærde EU’s indre værdikamp om respekten for den retsstat, som Orban er ved at bryde ned i Ungarn. Det vil også udfordre EU’s evne til at stå sammen mod et Rusland, som vi nu ikke længere behøver at diskutere om er en aggressiv magt eller ej. Se mod Ukraine. De måler svaret i blod.