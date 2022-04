Dette satellitfoto skyder hul i Ruslands version af, hvad der er foregået i Butja

Ny dokumentation modsiger Ruslands udlægning af, hvad der er sket i Butja. Den ukrainske regering kalder det en massakre på civile. Men trods de nye oplysninger holder Rusland fast i fortællingen om, at Ukraine har iscenesat et dødsorgie i Butja for at få international opbakning til tungere sanktioner mod Rusland.