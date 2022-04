Tysklands vicekansler: »Putins situation er virkelig alvorlig«

Herinde blandt møbelklassikerne på Louisiana-direktør Poul Erik Tøjners billedskønne kontor ved vandkanten til Øresund står Tysklands vicekansler, Robert Habeck, og lytter intenst til højttaleren på en mobiltelefon, der sender live fra et pressemøde i Berlin. I mobilens skærmbillede kommenterer den tyske forbundskansler, Olaf Scholz, påskens kritik af ham for at være for tøvende og fodslæbende med våbenleverancer til krigen i Ukraine.