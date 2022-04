Nogle tager hjem, fordi de er løbet tør for penge, nogle har ikke fundet et ordentligt sted at være. Alle savner deres hjem

De russiske soldater har forladt Kyivs forstæder, men byen mangler at blive ryddet for farlig ammunition, før det er sikkert for flygtninge at vende retur. Flere end 12 millioner ukrainere er spærret inde bag fronterne.