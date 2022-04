Putin gør krav på gammelt svensk-dansk land

For at efterprøve påstandene har Politiken også været en tur i fortiden sammen med historiker Uffe Østergaard, der har forsket i Ukraines nyere historie, og Kasper H. Andersen, ekspert i middelalderens historie og fagekspert for udstillingen ’Rus – vikinger i øst’ på Moesgaard Museum ved Aarhus. Desuden har vi gravet egne reportager frem fra opstanden på pladsen Majdan, der udløste den russiske invasion for snart otte år siden.