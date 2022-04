På sociale medier kan man se, hvordan borgere i enorme højhuskomplekser råber og skriger ud af vinduet

26 millioner indbyggere. En nedlukning. Mangel på mad – og protester mod regeringen. Det er situationen i Shanghai, en af Kinas vigtigste byer, hvor myndighederne gør alt for at slå coronavirussen ned. Spørgsmålet er, om de gør for meget.