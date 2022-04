Er Ruslands militære styrke overvurderet?

Nato’s svar på Putins invasionskrig er flere soldater og mere udstyr langs den østlige flanke. Men frem for alt oprustning. På få uger er de europæiske Nato-landes forsvarsbudgetter vokset med et beløb, der svarer til Putins samlede budget. Men hvorfor skal Europa have endnu flere kampfly, kampvogne og soldater, når nu russerne ikke kan banke lilleputten Ukraine? Og hvad gør en nederlagspræget Putin trængt op i en krog af Vestens overvældende militære overmagt?