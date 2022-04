Putin griner igen: Østrigs kansler kom lige med en propagandagave

Hvad troede den østrigske kansler, han kunne få ud af det? Altså ud over, som han bagefter sagde, at have talt »direkte, åbent og hårdt« med Vladimir Putin om de russiske krigsforbrydelser i Ukraine. Det var næppe et ritual, der rystede eller var nyt for Putin. Så hvad troede Karl Nehammer egentlig, at han, Østrig og resten af EU kunne få ud af det?