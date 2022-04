Seniorforsker: Brug af kemiske våben vil have »omfattende politiske konsekvenser«

Flere vestlige lande er i gang med at undersøge forlydender om, at Rusland har brugt kemiske våben i den ukrainske by Mariupol. Foreløbigt er det ikke bekræftet, men sker det, vil det få afgørende betydning for konflikten, siger seniorforsker.