Ekspert om beskadiget russisk krigsskib: »Det her trækker overskrifter i alle verdens medier. Også i Rusland«

Alt tyder på, at et af flagskibene i den russiske flåde er så beskadiget, at det må trækkes helt ud af kampen. 500 besætningsmedlemmer er blevet evakueret i et af de første større nederlag til søs for Rusland.