26-årige Vasilisa kæmper mod Putin inde fra Rusland: »Jeg håber virkelig, at han dør. Eller at han bliver anholdt. Det er min drøm«

Jonas Schrøder-Andreasen har talt og skrevet med russiske Vasilisa, der er i opposition til Vladimir Putins styre, og som har deltaget i flere demonstrationer mod krigen i Ukraine. Vasilisa er 26 år, studerer i Sankt Petersborg og bor sammen med sin bedstemor. Politiken har brugt et dæknavn for at beskytte hendes identitet.