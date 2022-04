Bidens nederlag blev modtaget med jubel højt oppe i luften

En dommer har afgjort, at maskekravet i USA’s lufthavne, fly og offentlige transport er ulovligt, og det er blot det seneste eksempel på, at Biden-regeringens covid-tiltag er gået over grænsen. Men det skyldes ikke, at amerikanernes frihedsrettigheder er overtrådt, mener førende eksperter, men derimod at Biden forsøgte at omgå demokratiet.