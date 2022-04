Verdens rigeste mand overtager Twitter - og lover et opgør med censur

Den yderst entreprenante og ofte kontroversielle multimilliardær Elon Musk, der blandt andet står bag el-bil-firmaet Tesla og rumprojektet SpaceX, står til at overtage kontrollen med Twitter i en historisk handel. Han vil blandt andet gøre op med censur og ændre algoritmerne. Der spekuleres allerede i, at det kan blive til et comeback for Donald Trump.