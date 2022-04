Ekspert: FN kan sætte gang i en udvikling, som russerne allerede var ved at overveje

FNs generalsekretær António Guterres besøgte tirsdag Moskva for at påbegynde forhandlingerne om en våbenhvile. Flere eksperter tror dog, at fredstilstanden først indtræffer, når Rusland selv er klar til det.