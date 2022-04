Meldinger om endnu et angreb på Ukraines lille naboland – nu med droner

Droner har angrebet et våbendepot i den russiske udbryderstat Transnistrien i Moldova, Ukraines nabo mod sydvest. Tidligere på ugen er to radiotårne og en officiel bygning i samme område blevet ramt af eksplosioner. Det kan være skridt mod en russisk invasion, mener seniorforsker Flemming Splidsboel ved Dansk Institut for Internationale Studier, DIIS.