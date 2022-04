Forstå omfanget: EU-landene er dybt afhængige af energiimport, og Rusland er en stor del af problemet

EU-landene er storimportører af russisk gas, der sammen med andre fossile brændsler skaffer mange penge til styret i Kreml. Her får du et overblik over importens størrelse, og hvor meget gas de enkelte EU-lande bruger.