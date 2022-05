Zelenskyj bliver kaldt verdens første influencer-præsident

Vi kender ham alle sammen, synes vi. Vi ser ham konstant på skærmen, hører hans gentagne bønner om flere penge og flere våben til kampen mod russerne. Vi ved, han engang var komiker og nu er præsident i Ukraine. At han er krigens ansigt. I dag taler han via storskærm til det danske folk. Her er historien om Volodymyr Zelenskyj.