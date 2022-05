Den fri abort er under et gevaldigt pres i USA, hvor lækket dokument afslører arven fra Trump. Slagsmålet er dog kun lige begyndt

Et 98 sider langt dokument fra et flertal af dommerne i den amerikanske højesteret er blevet lækket. De lægger op til at lade delstater fastsætte regler om abort. Det kan få gigantiske konsekvenser for kvinder i USA.