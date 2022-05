Oleg Tinkov har fået ildevarslende besked: »Beslutningen angående dig er allerede truffet«

Efter at have lagt et opslag på Instagram er den russiske rigmand blevet tvunget til at sælge sin andel i den bank, han grundlagde. Han fik kun »håndører« ved salget, siger han. Han er også blevet advaret om, at han kan være i fysisk fare.