Aktivister vil ikke have, at Tyskland sender våben til Ukraine: Det er en tankeløs pacifisme, svarer kritikere

I åbne breve prøver tyske venstrefløjsrepræsentanter, forfattere og akademikere at få landets forbundskansler til at holde op med at sende våben til det ukrainske forsvar. Det er en opfordring, der kritiseres skarpt.