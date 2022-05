I årevis har hun forsøgt at tale unge kvinder fra abort - nu ved hun næsten ikke, hvad hun skal sige

I en lille by i bjergene i det konservative West Virginia leder Jessyca Hayes en kristen klinik, der rådgiver gravide kvinder om deres muligheder – og rådet lyder aldrig at få en abort. Men udsigten til et pludseligt, totalt abortforbud i delstaten har alligevel sat tanker i gang.