Hans berygtede forældre satte verdensrekord i svindel – nu får sønnen Bongbong magten

Med en storsejr kunne Bongbong Marcos, der er søn af den tidligere diktator Ferdinand Marcos Sr. mandag lade sig hylde som vinder af præsidentvalget i Filippinerne. Et land, som nu risikerer at få slettet sin kollektive hukommelse om grusomhederne under faderens diktatur. Et land, hvor to familiedynastier dominerer det politiske spil. Og et land, hvor penge betyder alt for at tilkæmpe sig magten.