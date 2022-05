Hun nyder enorm respekt blandt sine kolleger i Vesten

Da hun i 2014 stod over for et valutakollaps og stærkt stigende inflation, havde hun knap været chef for den russiske centralbank i et år. Dengang tvang Elvira Nabiullina centralbanken ind i den moderne økonomiske tidsalder ved at hæve renterne markant. Den politisk risikable manøvre kølede økonomien ned og bremsede de voldsomme prisstigninger, og hun vandt internationalt ry for at være en stærk beslutningstager.

