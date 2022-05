Sverige skal rykke hurtigt: Frygter, at russerne vil plante angst med trusler om angreb med gift og atomvåben

Søndag mødes den svenske regering for at tage stilling til, om landet skal søge optagelse i Nato eller ej. Det skal være et hurtigt forløb, siger udenrigsministeren, som frygter en skræmmekampagne fra russisk side.