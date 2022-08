»Du er for piget«. »Faggot«: Hans far troede aldrig på ham. Nu har han fundet sin nye familie

Piotr Borkowski har fundet en ny familie, for hans egen kan ikke acceptere ham. Han insisterer på at elske dem, han gør. Og på at gå i høje hæle, når han har lyst. Det kan være risikabelt i et land som Polen, der er det væreste land i EU at være LGBTQ+-person i. Men i Warszawas undergrund er det anderledes. Her er regel nummer 1 at udstråle, at man er selvsikker og hviler i, hvem man er. Det er ikke altid nemt. Kom med Piotr ned i undergrunden til ’ballroom’.