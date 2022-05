Russisk militærmand hudfletter krigen på stats-tv: »Hele verden er imod os«

Den russiske tidligere oberst Mikhael Khodarjonok advarede mandag på russisk stats-tv om, at Ukraine kan mobilisere en million mand, der er villige til at dø for deres hjemland, og kaldte det grinagtigt at true Finland. Spørgsmålet er, hvorfor han får lov til igen og igen at kritisere Putins krigsførelse.