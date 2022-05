Brexit skaber politisk uro i Nordirland

Tirsdag fremlagde hans regering en plan i Underhuset for at vedtage lovgivning, der giver mulighed for at rive dele af Brexit-aftalen over. Boris Johnson sagde selv, at planen helst ikke skulle i brug. At det alene var en slags forsikringsordning, hvis nu de pågående forhandlinger med EU ikke gav pote.

Prøv Politiken i 30 dage for kun 1 kr. Få adgang til Politikens digitale univers, og læs artikler, lyt til podcasts og løs krydsord. Prøv Politiken nu Er du under 30 år og udeboende? Få halv pris her

Allerede abonnent? Log ind her