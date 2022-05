I Østersøen bliver Gotland et vigtigt trofæ for Nato og en svær hovedpine for Ruslands generaler

I små 1.000 år har Gotland spillet en central rolle for de magter, der ville kontrollere Østersøen. Med Sverige som medlem får Nato mulighed for at blokere trafikken til vands og i luften mellem Rusland og de strategiske vigtige baser i Kaliningrad