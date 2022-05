EU har en plan for Ukraines genopbygning: »Med tiden vil dette støtte Ukraine i at forfølge sit europæiske spor«

De økonomiske tab forbundet med Ruslands invasion er astronomiske for Ukraine. Ny genopbygningsplan fra EU skal lægge kursen for at få landet på fode over de kommende år. Og måske bane vejen for et nyt medlemsland i den europæiske union.