Sociologen vil have briterne til at åbne øjnene: De fremstiller sig som en middelklassefamilie, men minder mere om Trump

Briterne har fået en ekstra fridag i anledning af dronning Elizabeths platinjubilæum, og medierne flyder over med royalt glitter. Sociolog Laura Clancy græmmer sig over, at kongehuset får så meget ukritisk medvind. Vi bør anskue og debattere kongehuset som en kapitalistisk virksomhed, siger hun.