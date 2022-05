Aktierne styrtbløder og kryptomarkedet er knækket – men manden, der forudså finanskrisen er ikke bekymret

Dean Baker er en af de relativt få amerikanske økonomer, der kan prale af både at have forudset og advaret om 00’ernes amerikanske boligboble og efterfølgende finanskrise. Nu har inflationen, stigende renter, blødende aktiebeholdninger og et kollapset kryptomarked fået både medier og kommentatorer til på ny at ringe med alarmklokkerne, men denne gang betragter Baker det snarere som en tilbagevenden til en mere rationel økonomi.