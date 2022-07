Selvmordsraten i Sydkorea er høj. Blandt værnepligtige er den helt gal

I frygt for at miste liv, lemmer eller at blive udsat for vold og mobning forsøger koreanske mænd hvert år at undgå værnepligten. Nyt fængsel skal forhindre militærnægtere og desertører i at begå selvmord.