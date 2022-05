Xinjiang-afsløring river tæppet væk under Kinas forklaringer: Forsker kalder det chokerende

Nyt læk understøtter de mange historier, vi har hørt fra Xinjiang, og de viser, at det kinesiske system ikke har haft nogle dybere grund til at internere og fængsle folk. I stedet står det klart, at der er tale om nærmest vilkårlige begrundelser, siger førende forsker.