»Skoleskyderi nummer 51 blev det, jeg ikke kunne vælge at ignorere, og det var på ingen måde, som jeg havde forestillet mig«

Politikens USA-korrespondent – der har tre børn i amerikanske skoler – havde lovet sig selv, at han aldrig ville skrive om skoleskyderierne. Men da det særlige amerikanske fænomen i denne uge viste sig fra sin allergrimmeste side, var det ikke længere en mulighed at se den anden vej. Det, der nu skræmmer ham mest, er at USA virker til at have overgivet sig.