Walk of shame: Musikere og gæstetalere droppede våbenindustriens store fest - Trump dukkede op

Mens en lang række af de planlagte gæsteoptrædende havde pli nok til at melde fra våbenorganisationen National Rifle Associations årsmøde i Houston – få timer fra Uvalde, hvor 19 børn og to lærere tirsdag mistede livet i et skoleskyderi – dukkede eks-præsident Donald Trump op og gik til angreb på venstrefløjen.