De hidtil tungeste våben fra Danmark kan komme tæt på russiske mål, før de opdages

Et ukendt antal Harpoon-missiler og affyringsramper er de hidtil tungeste våben, som Danmark har sendt til Ukraine. Trods alderen er missilsystemerne ifølge eksperter et kapabelt våben, og Ukraines forsvarsminister taler om, at landets kystforsvar er styrket.