Fra rutineoperation i Irak til dom i Højesteret

Det startede med en succes. Ifølge forsvaret blev farlige fjender fanget og angreb forhindret. Så blev den danske stat slæbt i retten som medansvarlig for tortur og mishandling. Et videobånd dukkede op hos en whistleblower, efter forsvaret havde benægtet det eksisterede. Her er fem toppunkter under sagens vej fra en kold november morgen i Irak til Højesterets endelige afgørelse.