Flådeofficer med en million følgere på Youtube tog til Ukraine for at slås mod russerne. Nu risikerer han mordanklage

Flådeofficeren Rhee Keun er en af de få sydkoreanere, der har kæmpet i Ukraine. Han trodsede regeringens forbud mod at rejse til landet og vendte i slutningen af maj såret hjem. Nu sidder han tilbageholdt af de koreanske myndigheder i Seoul og risikerer ifølge eget udsagn at blive anklaget for mord. En anklage der - hvis han dømmes skyldig - kan udløse dødsstraf.

