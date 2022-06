Mor begraver fire af sine børn og går 90 kilometer for at redde sin alt for tynde søn

Nu begynder dødsfaldene at vise sig under den værste tørke i regionen i 40 år. Associated Press har fået adgang til data, der viser, at der i år har været mindst 448 dødsfald alene på centre i Somalia. Nu arbejder myndighederne i Somalia, Etiopien og Kenya på at forhindre en egentlig hungersnød.

