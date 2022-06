Amerikanske kvinder søger hjælp i landet, hvor man før kunne komme i fængsel for at abortere

I det moralkonservative Mexico, hvor årtiers kvindekamp først lige er begyndt at bære frugt, ser man måbende til, mens delstat efter delstat i det engang så progressive USA vil fjerne retten til abort. Mexicanske apoteker er allerede begyndt at sende abortpiller over grænsen i stort antal, og på en spritny abortklinik i Tijuana er de første amerikanske patienter begyndt at ankomme.