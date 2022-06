Synet af frygten for at dø i et andet menneskes øjne. Huden bliver bleg. Læberne tørre. Øjnene stirrer ud i intetheden. Facaden er væk, og tilbage er sårbarheden.

/*Kopier linkadressen til mediet (videoen) i højre panel og paste ind her*/ Bliv oplyst, uanset hvor du er Prøv vores digitale abonnement for 149 kr. om måneden i de første 6 måneder. Få halv pris her Er du under 30 år? Få halv pris her

Allerede abonnent? Log ind her