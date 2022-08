Set udefra ligner belgiske Geel nogenlunde enhver anden mellemstor provinsby. Men siden år 1300 har beboerne haft en unik tilgang til psykisk sygdom

I over år 700 år har familier i den belgiske by Geel åbnet deres hjem for psykisk syge. Og selv om traditionen i dag er under pres fra det moderne arbejdsliv, hjælper 110 familier stadig folk med svære psykiske lidelser til en almindelig hverdag. En hverdag, hvor havetjanser, cigarrutiner og spilaftener bliver et alternativ til indlæggelse eller et liv på institution.