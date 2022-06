Tyrkisk modstand mod Sverige og Finland er vokset Nato over hovedet

En journalist ville vide, hvorfor Nato’s generalsekretær, Jens Stoltenberg, for få uger siden sagde, at han regnede med, at Sverige og Finland ville blive budt indenfor til det store Nato-topmøde i Madrid om to uger. Men for få dage siden sagde samme Stoltenberg så, at topmødet aldrig havde været en deadline. Havde Stoltenbergs forventninger til Sverige og Finlands optagelse ændret sig, ville journalisten vide?

/*Kopier linkadressen til mediet (videoen) i højre panel og paste ind her*/ Bliv oplyst, uanset hvor du er Prøv vores digitale abonnement for 149 kr. om måneden i de første 6 måneder. Få halv pris her Er du under 30 år? Få halv pris her

Allerede abonnent? Log ind her