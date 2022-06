Terroristen fra Bataclan risikerer »en langsom dødsstraf«

Retsstaten vandt over terroristerne. Dommene over terroristerne fra Bataclan i en af Europars største retssager nogensinde falder i dag. Den sigtede Salah Abdeslam risikerer livsvarigt fængsel uden mulighed for prøveløsladelse. Retssager om andre terroraktioner er på vej.