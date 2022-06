USA's store rentestigning kommer til at gøre ondt – både på Biden og alle os andre

Med den største rentestigning i 28 år og flere på vej har den amerikanske centralbank FED også erkendt, at den har undervurderet inflationen, og det kan nu være for sent at sikre en såkaldt blød økonomisk landing. Alt tyder på, at den hårde opbremsning kommer til at gøre ondt på de fleste helt almindelige mennesker – og på den amerikanske præsident.