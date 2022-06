En bevæbnet soldat stopper os: »Hvor kommer I fra?«

Jeg boede forholdsvis tæt på kontaktlinjen, men krigen syntes alligevel at være langt væk, for frontlinjen var fastlagt og har stort set været stabil siden 2015. Indtil 24. februar i år, hvor helvede brød løs for ukrainerne og for os udlændinge i landet, der panisk pakkede vores kufferter og flygtede. Det tog mig næsten to døgn at rejse tværs igennem hele Ukraine, krydse grænsen til Slovakiet og via Ungarn til Danmark. Vi udlændinge havde vores hjemlande at rejse tilbage til, mens ukrainerne blev hjemløse. Nogle for anden gang.