Nyhedsanalyse: Splittelse i Nato kan give Putin revanche efter strategisk brøler

For første gang nogensinde samles Nato’s ledere til topmøde, mens der er regulær krig i Europa. Der er brug for sammenhold, men til det sidste er der risiko for, at Tyrkiets blokade af Sverige og Finland kan give præsident Putin en propagandasejr.